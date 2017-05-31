В Барнауле ребенка осудили за нацизм и экстремизм

В Барнауле осудили несовершеннолетнего за призывы к экстремизму и оскорбления по национальному признаку в интернете, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на прокуратуру Алтайского края.
Как установил Ленинский районный суд, школьник размещал у себя на странице в интернете нацистскую символику, изображения с экстремистскими текстами, призывающими к насилию над жителями Кавказа.
Его признали виновным по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, на публичное унижение достоинства группы лиц, а также по статье о публичных призывах к экстремизму в интернете. Несовершеннолетнему подсудимому назначили год условного лишения свободы и год испытательного срока.
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