В Барнауле ребенка осудили за нацизм и экстремизм

В Барнауле осудили несовершеннолетнего за призывы к экстремизму и оскорбления по национальному признаку в интернете, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на прокуратуру Алтайского края.

Как установил Ленинский районный суд, школьник размещал у себя на странице в интернете нацистскую символику, изображения с экстремистскими текстами, призывающими к насилию над жителями Кавказа.

Его признали виновным по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, на публичное унижение достоинства группы лиц, а также по статье о публичных призывах к экстремизму в интернете. Несовершеннолетнему подсудимому назначили год условного лишения свободы и год испытательного срока.