В Барнауле уничтожили несколько участков дикорастущей конопли

mavit
Автор: mavit Июнь 23, 2018 17:46

В Барнауле уничтожили несколько участков дикорастущей конопли

В Барнауле уничтожили несколько участков дикорастущей конопли

В Барнауле уничтожили несколько участков дикорастущей конопли

В Барнауле уничтожили несколько участков дикорастущей конопли

Традиционно летом в Барнауле проводится работа по выявлению и уничтожению очагов наркосодержащих растений.

Так, специалисты территориального управления микрорайона Затон уничтожили дикорастущую коноплю на пер.Почтовый, 4, 

ул.Кольцова, 2, 4.

Рейды по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений в Затоне будут продолжены после окончания второй волны паводка. Планируется, что в них примут участие также сотрудники полиции и члены народной дружины «Барнаульская».

На борьбу с «дурман-травой» в Ленинском районе вышли народные дружинники и активисты ТОС совместно с сотрудниками полиции.

Жители микрорайона «Комсомольский» с представителями Ленинского отряда народной дружины «Барнаульская» под контролем сотрудников органов внутренних дел уничтожили 35 кв. метров конопли на пр-кте Космонавтов, 55а и 55б.

Специалисты Научногородокской сельской администрации, активисты ТОС «Научный» вместе с участковым уполномоченным полиции избавились от конопли на 85 кв.метрах на полях фильтрации п.Научный Городок.

Стоит отметить, что в результате многолетней планомерной борьбы, плантации дикорастущей конопли за последние годы сократились в разы.

Очаги произрастания конопли распространены в местах складирования органических удобрений, на свалках и орошаемых полях. Дикорастущие заросли наркосодержащих растений, как правило, уничтожаются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания.

На этот раз дружинники и сотрудники полиции использовали традиционный способ: обработка территории производилась путем скашивания и сжигания травы.

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mavit
Автор: mavit Июнь 23, 2018 17:46
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