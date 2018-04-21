В Бийске действует рабочая группа по снижению неформальной занятости

В Администрации города под председательством и.о. первого заместителя Главы города Ирины Ломоносовой состоялось заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости и вопросам выплаты заработной платы.

На заседание были приглашены руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей и оказанием услуг в сфере общественного питания. Основанием для приглашения и заслушивания руководителей послужили данные отчетов, сданных работодателями за 2017 в налоговую службу и Фонд социального страхования.

Основные вопросы к руководителям предприятий касались привлечения к работе лиц без официального оформления трудовых договоров и выплаты заработной платы, меньше установленного уровня МРОТ в Алтайском крае. Члены рабочей группы в беседе с работодателями выяснили еще ряд моментов нарушения трудового законодательства и прав работников.

Работодателям даны рекомендации о необходимости соблюдения федерального законодательства, применения норм Трудового кодекса Российской Федерации и регионального соглашения о минимальном размере оплаты труда в Алтайском крае и установлен срок для устранения имеющихся нарушений.

Контроль за исполнением работодателями принятых решений и рекомендаций будет осуществляться членами рабочей группы.

Напоминаем работодателям, что для работников внебюджетного сектора экономики минимальная заработная плата в Алтайском крае установлена с 1 января 2018 года в размере 10702 рубля, районный коэффициент в состав МРОТ не входит, его необходимо начислять дополнительно.

Напоминаем гражданам, что в Администрации города продолжает действовать «Телефон доверия». По телефону 40-40-90 с 9 до 13 часов все дни кроме субботы и воскресенья организован прием информации по фактам трудоустройства без заключения трудовых договоров или выплаты «серой» заработной платы. Также обращение можно направить в Интернет-приемную Главы города, размещенную на официальном сайте Администрации города Бийска: biysk22.ru.

Кроме того, за защитой трудовых прав работник вправе обратиться с жалобой на работодателя в Бийский территориальный отдел Государственной инспекции труда в Алтайском крае по адресу: г. Бийск, ул. Л.Толстого, 141, (тел. 33 78 57) или прокуратуру города (ул. Советская,10).

Неформальная занятость и выплата зарплаты «в конвертах» негативно сказывается на работниках и на поступлениях в региональный и местный бюджеты, от которых в конечном итоге зависит развитие нашего города.

Фото: zatosarov.ru