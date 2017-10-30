В Бийске девушка угнала автомобиль и попала в нем в ДТП

Полицейские Межмуниципального управления МВД России «Бийское» задержали злостную правонарушительницу, подозреваемую в угоне автомобиля.
Предварительно установлено, что 25-летняя бийчанка неправомерно завладела автомобилем иностранного производства, на котором впоследствии совершила дорожно-транспортное происшествие.
В ходе разбирательства по данному факту было установлено, что виновница ДТП лишена права управления транспортным средством и уже неоднократно привлекалась к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.
По факту угона проводится предварительная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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