В Бийске ищут подрядчика для строительства городского кладбища

mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 11:45

В Бийске ищут подрядчика для строительства городского кладбища

В Бийске ищут подрядчика для строительства городского кладбища

В Бийске объявлен электронный аукцион на право заключения контракта с начальной максимальной стоимостью 4 725 714,00 рублей, — рассказывает АиФ-Алтай.

Он состоится 26 февраля.

Кладбище будет построено в районе электроподстанции Бийская. Предстоит создать водоотводные канавы, укрепленные посевом трав и монолитным бетоном, загородительную насыпь, колодец-гаситель, уложить асбестоцементные трубы и пр.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии