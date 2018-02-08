В Бийске ищут подрядчика для строительства городского кладбища

В Бийске объявлен электронный аукцион на право заключения контракта с начальной максимальной стоимостью 4 725 714,00 рублей, — рассказывает АиФ-Алтай.
Он состоится 26 февраля.
Кладбище будет построено в районе электроподстанции Бийская. Предстоит создать водоотводные канавы, укрепленные посевом трав и монолитным бетоном, загородительную насыпь, колодец-гаситель, уложить асбестоцементные трубы и пр.
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