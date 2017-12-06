В Бийске отметили День неизвестного солдата

3 декабря в День неизвестного солдата в нашем городе на Мемориале славы собрались представители военно-патриотических клубов, учащиеся бийских школ, ветераны, чтобы почтить память солдат, пропавших без вести в Великую Отечественную войну.

В митинге у Вечного огня поучаствовали и официальные лица. — В этом году на бийском кладбище мы перезахоронили нашего земляка Петра Перфильевича Титова, тело которого поисковики обнаружили спустя более 70-ти лет после войны, — сказал и.о. главы Администрации города Александр Студеникин, — а сколько ещё солдат покоится в земле, ожидая, когда найдут их тела и установят имена? Вечная память погибшим, вечная слава живым!

К его словам присоединились депутат думы города Людмила Бузунова, председатель БГОО ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения Евгений Татарников, председатель БГОО участников военных конфликтов на территории РФ и стран СНГ Евгений Добыш, военный комиссар города Бийск, Бийского и Солтонского районов Алтайского края Владимир Селезнев.

В ходе торжественного мероприятия от пламени Вечного огня была зажжена Свеча памяти, которая была отправлена в отдаленные городские поселки. Митинг завершился салютными залпами и возложением цветов и памятных гирлянд к подножию Мемориала славы.