В Бийске прошла операция «Ликвидация»!

mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 05:46

В Бийске прошла операция «Ликвидация»!

В Бийске прошла операция "Ликвидация"!

Проблема борьбы с наркоманией, к сожалению, актуальна и по сей день. Каждый из нас должен отдавать себе отчёт о том, что наркотические (как, впрочем, и любые опьяняющие) вещества разрушают личность.

А потому в пятницу, 16 февраля, по инициативе отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г. Бийска при поддержке Управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства была проведена акция «Ликвидация!», направленная на уничтожение надписей адресов сайтов-распространителей синтетических наркотиков, написанных на жилых домах.

Участие в акции принимали множество организаций:
• МОО «Скажи жизни»Да!»»
• БФ «Родители против наркотиков»
• Театральная студия «Мастерская»
• Волонтеры Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
• Волонтеры АГК
• Бф «Возрождение»
• Клуб «Психология-300»
• Движение «Стоп-наркотик»
• Молодёжный волонтёрский центр

Конечно же, Молодёжный парламент также не смог остаться в стороне!

Открытие акции происходило в БГК. Приветственное слово произнёс Дмитрий Грищенко, руководитель организации «Скажи жизни:  Да!». Он поблагодарил участников акции и сказал, что любыми поступками мы формируем мировоззрение своих современников, а потому нельзя оставаться равнодушными к социальным проблемам!

После официальной части активисты получили маршрутные листы с адресами и особые пакеты, в которых находились баллоны с краской и специальные листовки.

Работа началась. Кроме тех адресов, что были в списках, были ликвидированы дополнительные, совсем свежие надписи, о которых ещё не было известно. «Зачищенными» оказались 18 микрорайонов города.

Несмотря на холод, активисты работали 3 часа, добросовестно отнеслись к своему делу. Волонтёры, кроме закрашивания надписей адресов, ещё и раздавали листовки обычным прохожим. Горожане положительно отнеслись к деятельности общественных организаций.

Акция была запланирована давно, и вот, наконец-то, смогла осуществиться! Надеемся, что она приживётся и станет ежегодной!

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mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 05:46
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