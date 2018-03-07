В Бийске прошло модное дефиле, направленное на повышение безопасности пешеходов

mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 11:45

В Бийске прошло модное дефиле, направленное на повышение безопасности пешеходов

В Бийске прошло модное дефиле, направленное на повышение безопасности пешеходов

Сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно с юными бийчанками провели модное дефиле, пропагандирующее необходимость размещения на одежде светоотражающих элементов.

На сцене Дворца Культуры участницы городского конкурса «Мисс Бийчанка» демонстрировали модную молодёжную одежду, украшенную светоотражающими деталями, которые позволяют быть более заметными в тёмное суток.

Основная задача организаторов мероприятия заключалась в том, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности пешеходов, а так же подсказать родителям несложный, но весьма эффективный способ повысить безопасность детей на дороге.

По окончанию мероприятия сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили своих юных помощниц за помощь и вручили им подарки.

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mavit
Автор: mavit Март 7, 2018 11:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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