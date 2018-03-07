В Бийске прошло модное дефиле, направленное на повышение безопасности пешеходов

Сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Бийское» совместно с юными бийчанками провели модное дефиле, пропагандирующее необходимость размещения на одежде светоотражающих элементов.

На сцене Дворца Культуры участницы городского конкурса «Мисс Бийчанка» демонстрировали модную молодёжную одежду, украшенную светоотражающими деталями, которые позволяют быть более заметными в тёмное суток.

Основная задача организаторов мероприятия заключалась в том, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности пешеходов, а так же подсказать родителям несложный, но весьма эффективный способ повысить безопасность детей на дороге.

По окончанию мероприятия сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили своих юных помощниц за помощь и вручили им подарки.