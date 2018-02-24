В Бийском городском обществе инвалидов «Содействие» отметили Масленицу

mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 05:45

В Бийском городском обществе инвалидов «Содействие» отметили Масленицу

В Бийском городском обществе инвалидов "Содействие" отметили Масленицу

Члены бийского городского общества инвалидов «Содействие» отметили праздник «Широкой масленицы».

Женщины напекли блины по разным рецептам и с разными начинками. С творогом, с мясом, с капустой. Все угощали друг друга, делились рецептами, участвовали в конкурсах, разгадывали загадки, пели песни и частушки.

Когда расходились, каждый унес в своей душе тепло общения и доброты. Праздник останется в памяти светлым днем, прожитым в нашем обществе.

Хочется поблагодарить депутата городской думы Бийска Чуй Анатолия Николаевича за оказанную помощь в проведении мероприятия.

Праздник получился очень веселым и интересным.

В старину этот праздник отмечали всю неделю с понедельника и заканчивали гулянье в воскресенье. У каждого дня есть свое название. Не каждый пожилой человек уже может ответить на вопрос — «Как называли дни масленичной недели?».

Об этом рассказывали наши певицы ансамбля «Ника», которые приготовили к этому дню особую программу выступления, куда были включены новые песни, частушки, поговорки на тему масленицы.

В понедельник начинали печь блины. Первый блин отдавали бедным, чтобы те помянули усопших. Наряжали соломенную бабу и выставляли на всеобщее обозрение.

Вторник называли заигрыш. В этот день сватали невест. Так как до начала «Великого поста» нужно было успеть сосватать молодых

Среда — лакомка. В этот день зять приходил в гости к теще на блины.

С четверга прекращали все хозяйственные работы, начиналось гулянье. Катались с горки, на конях. Играли в снежки.

Пятница — «тёщины вечерки». Зять приглашал тещу в гости.

Суббота — заловкины посиделки. Где невестка угощала сестру мужа и дарила ей подарки.

Воскресенье — проводы масленицы . И прощеное воскресенье.

Председатель БГОИ «Содействие»
Михайлова Елена Петровна

  • В Бийском городском обществе инвалидов "Содействие" отметили Масленицу

  • В Бийском городском обществе инвалидов "Содействие" отметили Масленицу

  • В Бийском городском обществе инвалидов "Содействие" отметили Масленицу

  • В Бийском городском обществе инвалидов "Содействие" отметили Масленицу

  •  

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mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 05:45
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