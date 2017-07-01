В Бийске активно работает мобильная группа по выявлению детей в трудных жизненных ситуациях

Об этом сообщила начальник отдела опеки и попечительства Елена Воронцова. По её словам, цель работы группы – раннее выявление нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с детьми.

В состав входят все структуры системы профилактики.

В течение 2016 года в группу поступило 292 сигнала о фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. В результате выездов и рассмотрения на межведомственном консилиуме служебных сообщений координаторов в течение минувшего года на 26 семей были направлены ходатайства в КДН и ЗП о постановке семей в категорию социально опасное положение.

В отношении 22 семей организовано социальное сопровождение и закреплены кураторы из комплексного центра. На внутришкольный учет поставлено 37 семей. На контроль в учреждения здравоохранения – 24 семьи, столько же поставлено контроль отдела опеки и попечительства. На учет в ПДН – 8 семей.

Уважаемые бийчане, если вы стали свидетелем факта нарушения прав ребенка, просим вас обратиться по этому поводу в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, работающую по адресу ул. Ильи Мухачева, 117. Либо позвонить по телефону 32-67-29.

Источник: Пресс-центр Администрации города