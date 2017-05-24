В Бийске стартовал проект «Читающая мама»
В Бийске на базе школы № 17 и детского сада № 79 по инициативе городского Совета женщин под председательством главы города Лидии Афанасьевны Громогласовой стартовал проект «ЧИТАЮЩАЯ МАМА».
Проект направлен на повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения. Общие переживания и общие размышления исповедального характера — лучшие скрепы семьи. Пройдет время, ребёнок станет взрослым. Им забудутся авторы и рассказы, но чарующий голос читающей мамы останется в памяти сердца навсегда и найдет себе место рядом с совестью.
Материнское чтение в школе – это неформальная атмосфера и разнообразие подачи литературного материала. Для участия в проекте мамам предлагалось: стать читающей мамой на уроках литературы, читая фрагменты художественных произведений школьной программы для учеников или стать читающей мамой художественных произведений для ребят из групп детского сада. Такие неформальные и необычные занятия очень понравились детям.
Источник: пресс-центр Администрации
Читайте также
- В Барнауле откроют каток перед краевым театром драмы 0
- Управление по работе с населением объявляет о проведении городского конкурса «Лучшая новогодняя елочная игрушка» 0
- Экс-проректора бийского политеха довели в тюрьме до инфаркта 0
- 23 — 24 января погода может резко испортиться 0
- Бийский филиал АГУ получил новое здание 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий