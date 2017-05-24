В Бийске стартовал проект «Читающая мама»

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 17:47

В Бийске стартовал проект «Читающая мама»

В Бийске стартовал проект «Читающая мама»

В Бийске на базе  школы № 17 и детского  сада № 79  по инициативе городского Совета женщин под председательством главы города Лидии Афанасьевны Громогласовой  стартовал  проект  «ЧИТАЮЩАЯ МАМА».

Проект  направлен на повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения. Общие переживания и общие размышления исповедального характера — лучшие скрепы семьи. Пройдет время, ребёнок станет взрослым. Им забудутся авторы и рассказы, но чарующий голос читающей мамы останется в памяти сердца навсегда и найдет себе место рядом с совестью.

Материнское чтение в школе – это неформальная атмосфера и разнообразие подачи литературного материала. Для участия в проекте мамам предлагалось: стать читающей мамой на уроках литературы, читая фрагменты художественных произведений школьной программы для учеников или стать читающей мамой художественных произведений для ребят из групп детского сада. Такие неформальные и необычные занятия очень понравились детям.

Источник: пресс-центр Администрации

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 17:47
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии