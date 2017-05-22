В Бийске стартовал проект «Читающая мама»
В Бийске на базе школы № 17 и детского сада № 79 по инициативе городского Совета женщин под председательством главы города Лидии Афанасьевны Громогласовой стартовал проект «ЧИТАЮЩАЯ МАМА».
Проект направлен на повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения. Общие переживания и общие размышления исповедального характера — лучшие скрепы семьи. Пройдет время, ребёнок станет взрослым. Им забудутся авторы и рассказы, но чарующий голос читающей мамы останется в памяти сердца навсегда и найдет себе место рядом с совестью.
Материнское чтение в школе – это неформальная атмосфера и разнообразие подачи литературного материала. Для участия в проекте мамам предлагалось: стать читающей мамой на уроках литературы, читая фрагменты художественных произведений школьной программы для учеников или стать читающей мамой художественных произведений для ребят из групп детского сада. Такие неформальные и необычные занятия очень понравились детям.
Источник: пресс-центр Администрации
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