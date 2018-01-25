В частном доме в Алтайском крае взорвался котел отопления, пострадала женщина

В ночь с 22 на 23 января в одном из домов в Камне-на-Оби произошел взрыв котла отопления, — рассказывают «Каменские известия».

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения технического режима эксплуатации печи. Из-за аномально низких температур перемерз трубопровод подходящий к расширительному баку, система отопления стала замкнутой, из-за перегрева повысилось давление в котле, образовался пар, произошла разгерметизация котла и взрыв.

Горячий пар вырвался в помещение кухни, где находилась хозяйка дома, женщина получила термический ожог и госпитализирована в Каменскую ЦРБ.

Пострадавшая проживала в доме с тремя детьми. Ребятишки не пострадали и на данный момент проживают у бабушки, данные о состоянии женщины уточняются.

Фото: ftbdance.ru