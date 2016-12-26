В детских суицидах виноваты иностранные разведки, атеизм и Есенин с Бродским

Так посчитали иркутские следователи.

Иркутск на прошлой неделе прославился не только массовым отравлением спиртосодержащей продукцией, но и памяткой для родителей «Спасение детей от киберпреступлений», которую опубликовало следственное управление СКР по Иркутской области.

Из текста памятки (по состоянию на воскресенье, 25 декабря) следовало, что в детских суицидах виноваты «современные идеологи и психиатры иностранных разведок», а признаками, которые должны вызывать тревогу у родителей, среди прочего являются публикация в соцсетях «видео и картинок, настраивающих на атеизм», «сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов (что тоже символично, смерть едет на единороге в ад)», «ребёнок публикует стихотворения Сергея Есенина и Иосифа Бродского».

Утром понедельника упоминания об иностранных разведках и Есенина с Бродским из текста на сайте иркутского Следкома исчезли.

По данным Росстата, в 2015 году в России покончили с собой 824 ребёнка. По показателю детских суицидов Российская Федерация опережает другие страны в полтора-два раза.