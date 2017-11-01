В «Доме Обуви» начали действовать эксклюзивные условия доставки в регионы

Так получилось, что большинство интернет-магазинов наиболее интересные условия доставки предлагают только для жителей Москвы и, максимум, Московской области. Но интернет-бутик «Дом Обуви» решил в корне изменить ситуацию в своей рыночной нише. Теперь бутик предлагает для жителей регионов не менее интересные условия сотрудничества!

Новые условия доставки в регионы

Практически каждый житель России может заказать брендовую обувь и аксессуары на очень привлекательных условиях.

Курьерская доставку до квартиры или офиса. Не придется идти на почту и стоять там длинную очередь. Забудьте о поиске пункта выдачи заказов. Курьер привезет вам все домой или на работу, причем его услуги не окажутся дороже пары ланчей.

Бесплатная примерка. Да-да, если вам не подойдет обувь, то не придется оформлять возврат и тратить свое время на его согласование с оператором Call-центра интернет-магазина. Если вам не подошла обувь, то вы просто отдаете ее курьеру назад, вам даже не придется объяснять свой отказ.

Заказываете много, а платите только за понравившееся. Каждый покупатель, независимо от места проживания, может заказать сразу 5 пар летней обуви и заплатить только за те модели, что придутся по душе. Мы не берем дополнительную плату за доставку и возврат не подошедшей обуви.

Платите на месте. Никакой предоплаты от вас не требуется. Расчет за покупку осуществляется только по факту доставки и только после примерки.

Платите так, как удобно вам. Предпочитаете наличный расчет? Курьер примет у вас деньги и выдаст соответствующие документы. Идете в ногу со временем и предпочитаете пользоваться банковскими картами? Курьер обязательно захватит с собой мобильный терминал.

География доставки

На сегодняшний день курьерская доставка действует в более чем 2700 населенных пунктах Российской Федерации. Но, к сожалению, совсем небольшие деревни и села пока не охвачены курьерской сетью «Дома обуви». Однако география расширяется день ото дня, ведь интернет-магазин стремиться быть ближе к каждому клиенту.

Срок доставки

В зависимости от удаленности населенного пункта от склада, срок доставки составляет 3-12 суток с момента согласования и подтверждения заказа. Точную дату и время сообщит оператор Call-центра интернет-бутика.

Оформление и согласование заказа

Оформить заказ, заказать доставку и согласовать время и дату прибытия курьера можно у операторов Call-центра интернет-магазина «Дом обуви». С ними же обсуждается способ оплаты.

Претензии и пожелания

«Дом Обуви» работает в соответствии с требованиями действующего законодательства и гарантирует полное соблюдение всех прав покупателей. В случае возникновения претензий к качеству, или если у покупателя возникнут иные вопросы, достаточно позвонить по телефону «Горячей линии» интернет-магазина, и обсудить все возникшие нюансы. Специалисты контактного центра обязательно постараются разрешить ситуацию.