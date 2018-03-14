В этом году пасху празднуют 8 апреля

В 2018 году православные будут отмечать Пасху 8 апреля, а католики — 1 апреля.

В этот день принято посещать праздничную службу в церкви, освещать яйца и куличи и приветствовать друг друга словами «Христос воскрес!» Как правильно отвечать на приветствие, и какие еще пасхальные традиции существуют, разобрался altapress.ru.

1 Как самому узнать дату Пасхи?

Какого числа будет Пасха в следующем году, может рассчитать любой человек. Воскресение Христово празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия (21 марта). Если это полнолуние в воскресенье, то Пасха будет отмечаться через неделю.

2 Когда и как нужно готовиться к Пасхе?

Традиционно к Пасхе православные начинают готовиться заранее, выдерживают длительный Великий пост. В четверг перед Пасхой (Чистый четверг в 2018 году 5 апреля) принято делать генеральную уборку в квартире. Перед Пасхой принято печь куличи и красить яйца. Обычно этим занимались всей семьей.

3 В чем суть Пасхи?

Пасха — важнейший христианский праздник. После смерти на кресте Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведных людей, которые не могли попасть в рай после грехопадения Адама и Евы. А на третий день Иисус Христос воскрес. Своей жертвой он победил смерть и открыл всем людям путь к спасению души.

4 Сколько длится Пасха?

Пасха — главный христианский праздник. Воскресение Христа празднуется на протяжении недели — «светлой седмицы». В это время в храмах идут праздничные богослужения. На протяжении недели после Пасхи 2018 в большинстве храмов всем желающим разрешается подняться на колокольню и позвонить в колокола.

5 Как приветствовать знакомых на Пасху?

На Пасху принято при встрече говорить «Христос воскрес!», а в ответ на это приветствие — «Воистину воскрес!»

6 Что такое Антипасха?

Так называется первое воскресенье после Пасхи. Название примерно переводится как «подобная Пасхе», то есть этот день нужно отмечать так же радостно, как и главный праздник. У праздника есть и другое название — Красная горка.

7 Что такое Радоница?

Радоница — «родительский день», день особого поминовения усопших, наступает на девятый день после Пасхи. В 2018 году Радоница будет 17 апреля.