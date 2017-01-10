В Германии переиздали главный труд Гитлера
Его книга «Моя борьба» (Mein Kampf), изданная в Германии впервые за 70 лет, стала бестселлером.
Несмотря на довольно высокую цену — 59 евро (более 3700 рублей по текущему курсу), за 2016 год было продано 85 тысяч экземпляров, что для мемуарно-биографической и документально-исторической литературы исключительно много. Готовится уже шестое издание книги.
Двухтомник подготовлен к печати мюнхенским Институтом современной истории: в течение трёх лет учёные кропотливо писали комментарии и примечания к тексту Гитлера, которые рассказывают читателям об искажённых автором фактах. Подзаголовок так и гласит: «Критическое издание». Книгу раскупают в основном историки, преподаватели и библиотеки.
«Майн кампф» была написана Адольфом Гитлером в 1923 — 1924 годах в тюрьме, после подавления первой попытки захватить власть в Баварии — так называемого пивного путча. В России распространение работ лидеров национал-социализма, в том числе «библии нацистов» Mein Kampf, запрещено под угрозой уголовного преследования.
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