В Германии переиздали главный труд Гитлера

Его книга «Моя борьба» (Mein Kampf), изданная в Германии впервые за 70 лет, стала бестселлером.

Несмотря на довольно высокую цену — 59 евро (более 3700 рублей по текущему курсу), за 2016 год было продано 85 тысяч экземпляров, что для мемуарно-биографической и документально-исторической литературы исключительно много. Готовится уже шестое издание книги.

Двухтомник подготовлен к печати мюнхенским Институтом современной истории: в течение трёх лет учёные кропотливо писали комментарии и примечания к тексту Гитлера, которые рассказывают читателям об искажённых автором фактах. Подзаголовок так и гласит: «Критическое издание». Книгу раскупают в основном историки, преподаватели и библиотеки.

«Майн кампф» была написана Адольфом Гитлером в 1923 — 1924 годах в тюрьме, после подавления первой попытки захватить власть в Баварии — так называемого пивного путча. В России распространение работ лидеров национал-социализма, в том числе «библии нацистов» Mein Kampf, запрещено под угрозой уголовного преследования.