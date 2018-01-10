В ГИБДД сократят 10 тысяч должностей

Реформа Госавтоиспекции продолжается, — пишет «Российская газета».

На сей раз сокращаются должности в дорожно-патрульной службе и в территориальных ГИБДД. Сделано это во исполнение указа президента, который был подписан буквально в последний день прошлого года, а вступил в силу с 1 января этого года.

Этот документ установил с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы. Напомним, что ранее, в 2016 году, была установлена численность в количестве 904871 единица. То есть разница составила 10 тысяч. И если бы она распределялась на всех сотрудников МВД, то была бы почти незаметна.

Однако в МВД решили провести «организационно-штатные мероприятия по сокращению штатной численности сотрудников органов внутренних дел в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД подчиненных территориальным органам МВД». Так говорится в приказе МВД N983, который был подписан также в последний день прошлого года (документ есть в распоряжении редакции «РГ»).

Таким образом сокращения произойдут только в ГИБДД. Общая численность сотрудников ГИБДД по всей стране сейчас составляет порядка 55 тысяч человек. Сокращение на 10 тысяч — это почти 18 процентов. То есть почти каждая пятая должность вылетит из штатного расписания. Для сравнения, только в Москве потребуется сократить два полка!

Нетронутыми, согласно этому приказу, останутся только должности, осуществляющие регистрационные действия, а также прием экзаменов на права и выдачу водительских удостоверений.

То есть сокращение коснется только тех, кто работает непосредственно на дороге — вылавливает нарушителей, контролирует безопасность на дороге, выезжает на аварии, разбирается в ДТП.

Предполагается, что численность сотрудников на дороге можно сократить, потому что выявлением нарушений все больше занимается электроника, различные камеры фотовидеофиксации. Но пьяных водителей, а также лихачей на дорогах эта техника отлавливать не может, Равно как не умеет она гоняться за угонщиками и преступниками. Даже нынешнего количества инспекторов на дорогах для этого недостаточно. При этом до сих пор наблюдался недокомплект. Вот поэтому в первую очередь будут сокращаться эти свободные вакансии. Напомним, что еще в прошлом году вышел приказ, согласно которому запрещено было принимать на службу в ДПС. Но свободных вакансий под такое количество сокращений не хватит.

Поэтому, как сообщили корреспонденту «РГ» источники в региональных подразделениях ГИБДД, будет сокращаться аппарат. Некоторые кабинетные должности переведут для службы на дорогах. Сокращать количество сотрудников на дорогах — нельзя. Их и так не хватает. Но за счет пересмотра штатного расписания, возможно, даже удастся увеличить их количество, сократив количество кабинетных работников, считают источники «РГ».

Для самих сотрудников, которые все-таки попадут под сокращение, предоставлены все меры социальной защиты, а также возможность безболезненного перехода в другие подразделения территориальных органов МВД с сохранением наименования должности.

Фото: www.drive2.ru