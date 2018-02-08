В Главном управлении МВД России по Алтайскому краю подвели итоги работы за 2017 год

24 января в ГУ МВД России по Алтайскому краю состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2017 год.

Наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня преступности. За прошлый год на территории края раскрыто, расследовано более 25 тысяч преступлений.

По итогам прошлого года уменьшилось количество убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств, краж, в том числе из квартир, транспортных средств, скота, имущества с объектов хранения товарно-материальных ценностей.

Кроме того, на 13% меньше задокументировано уголовно наказуемых деяний, участниками которых являлись несовершеннолетние.

Олег Торубаров отметил, что на сегодняшний день в крае действует 175 добровольных народных дружин, в которые входит более 6 тысяч добровольных помощников полиции. За прошлый год при активном содействии дружинников раскрыто более 400-т преступлений

В ходе коллегии были рассмотрены приоритетные направления, которые полиции предстоит реализовать в ближайший год. Среди них: обеспечение правопорядка и общественной безопасности, увеличение процента предоставления государственных услуг в электронном виде, повышение качества расследования уголовных дел, укрепление учетно-регистрационной дисциплины, противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков и алкоголя, укрепление дисциплины и законности среди личного состава, увеличение численности добровольных народных дружин.

Накануне итогового заседания все руководители территориальных подразделений сдали зачеты по служебно-боевой подготовке, в том числе на знание Закона «О полиции», законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации. Все начальники сдали зачеты по огневой и физической подготовке. Кроме того, в рамках командно-штабного учения, они моделировали алгоритм действий личного состава при наступлении тех или иных условных чрезвычайных ситуаций.

В завершение коллегии лучшим сотрудникам и руководителям территориальных органов, добившихся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности были вручены награды.