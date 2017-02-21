В Горном Алтае предотвращено детское самоубийство

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 18:45

В Горном Алтае предотвращено детское самоубийство

В Горном Алтае предотвращено детское самоубийство

СКР сообщает, что 15-летнего школьника склоняли к суициду через соцсети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после того, как ребёнок попытался совершить суицид. Выяснилось, что с декабря по февраль «неустановленные лица посредством интернет-игры «Синий кит» принуждали школьника покончить жизнь самоубийством».

Следователи, отмечая, что это далеко не первый случай в России, призывают родителей держать постоянный контакт с детьми и не оставлять их наедине с соцсетями.

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Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 18:45
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