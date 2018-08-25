В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

mavit
Автор: mavit Август 25, 2018 17:46

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула

Встреча началась с приятного момента. Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк поздравил народного мастера России и Алтайского края, члена Союза художников России Виктора Романова с 60-летием и вручил награду – нагрудный знак «Барнаул».

На первом после летних каникул заседании Палаты Вячеслав Франк обсудил с общественниками реализуемые в городе приоритетные проекты, подготовку к зиме, предстоящее празднование Дня города, перспективные планы развития краевой столицы.

Вячеслав Франк:

«Хочу поблагодарить вас за проделанную работу, многие из вас принимали участие не только в городских, но и в краевых мероприятиях. Спасибо за пристальное внимание к проблемам, за участие в комиссиях и подсказки, которые вы даете городским комитетам – они очень важны. До конца года перед нами стоит еще много задач, которые мы должны выполнить качественно и в полном объеме»

С докладом о результатах работы Общественной палаты Барнаула IV созыва в летний период выступил ее председатель Владимир Лопаткин.

О реализации муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2020 годы» рассказал председатель комитета по работе с общественными объединениями городской администрации Геннадий Королев.

Члены Палаты приняли решение включить в план работы на 2019 год рассмотрение вопросов развития органов ТОС, содействия ресурсным центрам для поддержки активности сообщества.

Фото: Андрей Чурилов

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mavit
Автор: mavit Август 25, 2018 17:46
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