В городской администрации прошло заседание Общественной палаты Барнаула
Встреча началась с приятного момента. Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк поздравил народного мастера России и Алтайского края, члена Союза художников России Виктора Романова с 60-летием и вручил награду – нагрудный знак «Барнаул».
На первом после летних каникул заседании Палаты Вячеслав Франк обсудил с общественниками реализуемые в городе приоритетные проекты, подготовку к зиме, предстоящее празднование Дня города, перспективные планы развития краевой столицы.
Вячеслав Франк:
«Хочу поблагодарить вас за проделанную работу, многие из вас принимали участие не только в городских, но и в краевых мероприятиях. Спасибо за пристальное внимание к проблемам, за участие в комиссиях и подсказки, которые вы даете городским комитетам – они очень важны. До конца года перед нами стоит еще много задач, которые мы должны выполнить качественно и в полном объеме»
С докладом о результатах работы Общественной палаты Барнаула IV созыва в летний период выступил ее председатель Владимир Лопаткин.
О реализации муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2020 годы» рассказал председатель комитета по работе с общественными объединениями городской администрации Геннадий Королев.
Члены Палаты приняли решение включить в план работы на 2019 год рассмотрение вопросов развития органов ТОС, содействия ресурсным центрам для поддержки активности сообщества.
Фото: Андрей Чурилов
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