В Госдуме предлагает перевести стрелки часов в стране на час вперед

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 17:45

В Госдуме предлагает перевести стрелки часов в стране на час вперед

В Госдуме предлагает перевести стрелки часов в стране на час вперед

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев 7 февраля внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает перевести стрелки часов в стране на час вперед и вернуть в России так называемое летнее время, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на ТАСС.

«Законопроектом предлагается установить московское время равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа», — сказано в пояснительной записке. «Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ», — уверен автор.

По его словам, ученые географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов (число разное для разных областей России)». «Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», — считает разработчик.

Зимнее время в России отменили осенью 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева. Весной 2011 года Россия перешла на летнее время. Однако уже в феврале 2012 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возврате к прежнему времяисчислению. 26 октября 2014 года закон приняли.

Сезонные переводы времени запрещаются, в стране устанавливается одиннадцать часовых зон, самая крупная из которых — московская. Но позднее был принят ряд законов, которые установили в ряде регионов РФ, в том числе в Ульяновской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Сахалинской и Саратовской областях, постоянное летнее время.

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mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 17:45
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