В Госдуме предложили в шесть раз поднять штрафы за отсутствие полисов ОСАГО

mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 11:45

В Госдуме предложили в шесть раз поднять штрафы за отсутствие полисов ОСАГО

В Госдуме предложили в шесть раз поднять штрафы за отсутствие полисов ОСАГО

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за отсутствия полиса ОСАГО с 800 рублей до 5 тысяч, — рассказывает Алтапресс.ру.

По мнению авторов документа, новая сумма штрафа, сопоставимая со стоимостью полиса, подтолкнет автовладельцев к оформлению страховки.

Автор законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает, что действующая система штрафов за отсутствие ОСАГО слишком лояльна по отношению к нарушителям. 

«Сейчас размер штрафа за это нарушение составляет 800 рублей. При оплате в первые 20 дней сумма сокращается до 400. Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — приводит текст сопроводительной записки телеканал RT.

В документе отмечается и другая проблема: если автомобиль виновника ДТП не застрахован, другой водитель не может отремонтировать свою машину за счет страховой компании. Чтобы в дальнейшем взыскать средства на ремонт автомобиля, пострадавшему автовладельцу необходимо за свои деньги провести экспертизу для определения стоимости ущерба.

Инициатива уже подверглась критике со стороны юристов и общественников. Некоторые из них отмечают, что отсутствие ОСАГО у автовладельцев в ряде случае говорит о банальном отсутствии денег и обвинять их в нежелании покупать дорогостоящий полис бессмысленно. «Они очень дорогие. Средняя стоимость в Челябинской области — 15 тысяч рублей при заработной плате 17 тысяч. Как вы думаете, сколько граждан могут себе его позволить?» — объясняет юрист Лев Воропаев, пишет ura.ru.

Факт

По данным МВД, за девять месяцев 2017 года произошло более 13 тысяч ДТП с участием водителей, у которых отсутствовал полис ОСАГО. Всего при подобных авариях погибли 1758 человек, 17 894 получили ранения.

Фото: komissary31.ru

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mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 11:45
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