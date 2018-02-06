В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий сожительство к официальным бракам

mavit
Автор: mavit Февраль 6, 2018 05:46

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий сожительство к официальным бракам

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий сожительство к официальным бракам

По мнению сенатора Антона Белякова, институт фактических брачных отношений должен подлежать определённой степени защиты, — рассказывает life.ru.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения». Согласно документу, приравниваться к официальному браку должно совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка.

При наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз получает статус фактических брачных отношений и регулируется семейным и гражданским законодательством.

— Как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального, — приводит ТАСС слова автора инициативы сенатора Антона Белякова. — Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признаётся.

По мнению Белякова, институт фактических брачных отношений должен признаваться государством и подлежать определённой степени защиты, по примеру Швеции, Нидерландов, Норвегии, Франции и Германии.

На первом этапе сенатор предлагает коснуться вопроса совместно нажитого имущества. В том случае если мужчина и женщина не заключили договор, то оно будет признаваться их совместной собственностью.

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mavit
Автор: mavit Февраль 6, 2018 05:46
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