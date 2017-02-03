В Индии девушка из ревности кастрировала парня

С любимыми не расставайтесь: это чревато плачевными последствиями.

В индийском городке Наугаван-Даршен-Сингх невеста, оставленная своим молодым человеком ради другой девушки, пригласила его к себе домой и предложила «прощальный секс». Парень согласился и позволил завязать себе глаза. После этого брошенная им девушка взяла ржавый серп и отрезала обманщику половые органы.

Мужчина был госпитализирован и спасён врачами, но вот жениться теперь он ни на ком не сможет…