В Иркутске застрелили коллектора в подъезде дома

Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено утром в четверг в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске, — пишет «Интерфакс».
«Убитому 47 лет, он трудился старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из финансовых организаций. На теле найдено два огнестрельных ранения — в голову и плечо», — сообщил сотрудник пресс-службы.
В пресс-службе Главного управления МВД по региону агентству сообщили, что за информацию о преступлении объявлено крупное денежное вознаграждение.
«Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе устанавливает свидетелей и очевидцев преступления», — сказал представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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