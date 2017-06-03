В Иркутске застрелили коллектора в подъезде дома

Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено утром в четверг в подъезде жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске, — пишет «Интерфакс».

«Убитому 47 лет, он трудился старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из финансовых организаций. На теле найдено два огнестрельных ранения — в голову и плечо», — сообщил сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Главного управления МВД по региону агентству сообщили, что за информацию о преступлении объявлено крупное денежное вознаграждение.

«Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе устанавливает свидетелей и очевидцев преступления», — сказал представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).