В канун Дня России юные барнаульцы впервые получили паспорта

В Ленинском районе первым праздничным мероприятием ко Дню России стало торжественное вручение паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста.

Вручили паспорта новым гражданам России заместитель главы администрации Ленинского района по социальным вопросам Светлана Жиркова и временно исполняющая обязанности начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по г.Барнаулу Елена Дементьева. В завершение церемонии ребятам предложили сделать фото на память.

Всего в районе накануне Дня России планируется провести более 30 мероприятий.

Несмотря на летние каникулы в школах района №72,75, 89, 97, 106, 107, 113, лицеях №73 и 124, гимназиях №79 и 131 проведут торжественные линейки, тематические беседы, молодежные акции, слайд-викторины, квест-игры и игры-кругосветки, конкурсы рисунков на асфальте.

Библиотеки №22 (ул. Шукшина, 1), №17 (ул. Островского, 31), им. К.И. Чуковского (ул. Георгия Исакова, 170) подготовили к празднику для своих постоянных читателей и гостей выставки «Просторы Родины моей», «Славься, Отечество!», «Если будет Россия, значит, буду и я»… Также сотрудники библиотек запланировали Час Отечества «Родина — слово большое, большое…», интеллектуально-познавательную игру «Россия – все, чем я живу», акцию «Верим в Родины мощную силу!».

В Молодежном центре (ул.Георгия Исакова, 230) 9 июня пройдет концертная программа «Россия — Родина моя».

Основные праздничные мероприятия в рамках празднования Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации пройдут непосредственно 12 июня.

В этот день на площади Мира (ул.Георгия Исакова, 213) с 16.00 общественники района организуют праздничную программу, посвященную Дню России, в которой будет представлено выступление ветеранских организаций, выставка оружия Алтайского войскового казачьего округа, мастер-классы, спортивные и игровые площадки.

В семейном парке развлечений «Арлекино» (ул.Георгия Исакова, 149а) с 13.00 начнется праздничная программа с конкурсами и выставками. Планируется выступление студии эстрадного и джазового вокала «Счастливые люди», детского конного шоу-театра «звезды Сибири», цирковой студии «Арлекино» районного Центра детского и юношеского творчества, оркестра МЧС России. Совет молодежи Ленинского района примет участие в акции по раздаче барнаульцам ленточек «триколор».