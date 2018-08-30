В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

mavit
Автор: mavit Август 30, 2018 17:45

В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

В краевой столице работает выставка архивных материалов об истории Барнаула

Архивным отделом городской администрации в преддверии Дня города подготовлена выставка архивных документов «Страницы истории города Барнаула». На выставке представлены фотографии, документы, отражающие историю строительства города и формирования его современного облика, работу крупных промышленных предприятий во второй половине ХХ века, а также значимые события, который происходили в Барнауле в разные годы.

Познакомиться с материалами выставки можно в читальном зале архивного отдела администрации города по адресу: ул.Воровского, 115а.

Выставка документов «Страницы истории города Барнаула» будет работать до 28 декабря. Справки по телефону: 61-44-02.

 

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mavit
Автор: mavit Август 30, 2018 17:45
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  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

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  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

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  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

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  • Evgen

    Evgen

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