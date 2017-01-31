В Краснодаре пристав арестовал «кукурузник» почти в полёте

О курьёзном случае сообщила служба судебных приставов Кубани.
Судебный пристав-исполнитель Денис Хресцов стал 30 января героем многочисленных публикаций после того, как обнаружил на спортивном аэродроме разыскиваемый им лёгкий самолёт Ан-2. «Кукурузник» подлежал аресту за долги хозяина, однако тот его продал, и самолёт должен был улететь к новому владельцу.
Пристав наткнулся на воздушное судно в тот момент, когда оно готовилось ко взлёту и уже набирало скорость. Недолго думая, Хресцов забрался на крыло машины, чтобы не дать самолёту подняться в небо. В результате лётчики разбежались, а брошенный ими «кукурузник» был опечатан.
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