В марте запускается авиарейс между Барнаулом и Казанью

mavit
Автор: mavit Февраль 28, 2018 17:45

В марте запускается авиарейс между Барнаулом и Казанью

В марте запускается авиарейс между Барнаулом и Казанью

В марте этого года российская региональная авиакомпания «ЮВТ Аэро», созданная в 2015 году, откроет прямые рейсы из столицы Алтайского края в Казань, — сообщается на портале sgd22.ru.

Протяженность маршрута – 2210 км в одну сторону. Полет будет осуществляться на комфортабельном современном самолете «CRJ – 200» с 50 посадочными местами. Первоначально авиакомпания будет совершать один полет в неделю, но с 1 мая по 31 августа  – два. В остальное время — до конца 2018 года, — в Казань снова будет осуществляться один полет за 7 дней. Всего в 2018 году запланировано 60 рейсов.

Данное направление пользуется спросом у жителей указанных субъектов, однако особый интерес возрастет в связи с Чемпионатом Мира – 2018 по футболу, 6 матчей которого пройдут в Казани.

Стоит отметить, что рейс будет осуществляться благодаря субсидированию из средств консолидированного бюджета со стороны Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), Алтайского края и Республики Татарстан на сумму более 40 млн рублей, соответствующий приказ был подписан в Москве 19 февраля.  

Фото: sgd22.ru

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mavit
Автор: mavit Февраль 28, 2018 17:45
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  • Платон

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

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