В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

mavit
Автор: mavit Август 25, 2018 17:46

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

В микрорайоне Поток торжественно открыли спортивную площадку, построенную на средства гранта администрации Барнаула

Накануне, 22 августа, во дворе дома №68 по улице Тимуровской торжественно открыли новую спортивную площадку, предназначенную для взрослых и детей от трех лет.

Маленьких жителей микрорайона поздравили начальник организационно-контрольного управления администрации Октябрьского района Светлана Ваулина и депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных, призвав беречь площадку и соблюдать чистоту.

Напомним, детскую площадку возвели по проекту «Спорт – это жизнь!» территориального общественного самоуправления микрорайона «Поток», который оказался в числе победителей конкурса на соискание грантов администрации города среди некоммерческих организаций. Проект был разработан Советом ТОС совместно с председателем Совета дома №68 по ул. Тимуровской и управляющей компанией «Дом-Сервис».

На средства гранта приобрели и установили современную горку и два спортивных комплекса. А перед установкой оборудования с помощью привлеченных средств территорию очистили и выровняли. Кроме этого, отремонтировали и покрасили элементы у волейбольной площадки.

Так как открытие спортивной площадки совпало с празднованием Дня российского флага, всем присутствующим детям раздали флажки триколор и сладкие подарки.

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mavit
Автор: mavit Август 25, 2018 17:46
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