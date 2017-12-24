В ПФР рассказали, как будут расти пенсии в России

mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 11:45

В ПФР рассказали, как будут расти пенсии в России

В ПФР рассказали, как будут расти пенсии в России

В России средняя пенсия по старости к 2020 году увеличится до 15,4 тысячи рублей, — рассказывает Алтапресс.ру, ссылаясь на информационные материалы Пенсионного фонда России. 

В фонде рассчитывают, что средняя пенсия в 2018 году вырастет до 14,3 тысячи рублей, в 2019 году показатель должен увеличиться до 14,9 тысячи рублей, а в 2020 году — до 15,4 тысячи рублей, пишет ТАСС. «Мы ожидаем, что пенсии будут расти и расти», — приводит агентство цитату главы ПФР Антона Дроздова.

В настоящее время средняя пенсия по старости в России составляет 13,8 тысячи рублей.

Ранее Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Документ предполагает перенос повышения выплат с февраля на январь 2018 года.

14 декабря на пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что пенсионную систему в России «необходимо сбалансировать, потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться», пишет ura.ru.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 11:45
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