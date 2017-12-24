В ПФР рассказали, как будут расти пенсии в России

В России средняя пенсия по старости к 2020 году увеличится до 15,4 тысячи рублей, — рассказывает Алтапресс.ру, ссылаясь на информационные материалы Пенсионного фонда России.
В фонде рассчитывают, что средняя пенсия в 2018 году вырастет до 14,3 тысячи рублей, в 2019 году показатель должен увеличиться до 14,9 тысячи рублей, а в 2020 году — до 15,4 тысячи рублей, пишет ТАСС. «Мы ожидаем, что пенсии будут расти и расти», — приводит агентство цитату главы ПФР Антона Дроздова.
В настоящее время средняя пенсия по старости в России составляет 13,8 тысячи рублей.
Ранее Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Документ предполагает перенос повышения выплат с февраля на январь 2018 года.
14 декабря на пресс-конференции президент страны Владимир Путин заявил, что пенсионную систему в России «необходимо сбалансировать, потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться», пишет ura.ru.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Анастасия
Платно... Везде на юриста платноЧитать статью
-
Сергей
Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...Читать статью
-
Елена
Странная статья, что необычного в вакансии акушерка или диетическая медсестра?Читать статью
-
виктор
как купить этот стул-стремнкуяЧитать статью
-
малик
ужасная играЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий