В преддверии Дня медицинского работника в Барнауле поздравили представителей сферы

Сотрудников медицинских учреждений чествовали в администрации Центрального района. Заместитель главы администрации Центрального района Галина Синицына выразила слова благодарности за ежедневный самоотверженный труд, отзывчивое сердце и неустанную заботу о здоровье горожан.

Благодарственными письмами и почетными грамотами были награждены 28 медицинских работников – медицинские сестры, врачи, специалисты по социальной работе. Праздничное настроение участникам подарили Анна Корыкбасова и Марина Булатова, исполнившие творческие номера.

В администрации Железнодорожного района состоялось награждение работников медицины. Глава администрации Михаил Звягинцев вручил 76 благодарностей, благодарственных писем и почетных грамот.

Михаил Николаевич отметил, как важен труд каждого сотрудника медицинских учреждений: «Вы с человеком с первого вздоха и до последнего выдоха. Ваша работа крайне ответственна. И не имеет значения, главный врач или медицинская сестра. Каждый из вас — составляющая механизма, который может помочь человеку справиться с болезнью только вместе!».

Праздничная программа, посвященная Дню медицинского работника, прошла 14 июня в ДК «Октябрьский». Для всех участников мероприятия свои творческие номера подготовили коллективы ДК «Октябрьский». В рамках концерта прошло награждение лучших представителей профессии. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником работникам медицинских учреждений вручили Почетные грамоты Барнаульской городской Думы, нагрудные знаки «Барнаул», Почетные грамоты, Благодарственные письма администраций Барнаула и Октябрьского района.

С приветственным словом выступили заместитель Министра здравоохранения Алтайского края Вера Ушанова, депутаты Барнаульской городской Думы Людмила Ананьина и Дмитрий Ильиных.

Справка. В России День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».