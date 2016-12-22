В пустыне Сахара выпал снег

Это случилось впервые за 37 лет.
В Африке зафиксировано редчайшее явление: впервые за много десятилетий Сахару засыпал снег. По словам местных жителей, он пролежал на песке около суток.
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