В пустыне Сахара выпал снег

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 20:45

В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег

Это случилось впервые за 37 лет.

В Африке зафиксировано редчайшее явление: впервые за много десятилетий Сахару засыпал снег. По словам местных жителей, он пролежал на песке около суток. 

  • В пустыне Сахара выпал снег

  • В пустыне Сахара выпал снег

  • В пустыне Сахара выпал снег

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http://bvedomosti.ru/obshchestvo/v-pustyne-sakhara-vypal-sneg.html#sigProIdc1aefcd7ab

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 20:45
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