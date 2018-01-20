В России может подорожать коньяк

Увеличить в 2018 году минимальную цену на коньяк до 500 рублей на полулитровую бутылку предложил Минфину Минсельхоз, — рассказывает «Алтапресс.ру».
В настоящее время минимальная цена на 0,5 л этого напитка составляет 371 рубль. То есть, Минсельхоз хочет повысить цену коньяка на 34,8%.
Евгений Ахпашев, руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза заявил, что эта мера позволит отделить легальную продукцию от контрафакта.
По данным Росалкогольрегулирования, объем поддельного коньяка на рынке составляет около 40%. Это выяснилось по итогам лабораторных проверок за девять месяцев 2017 года. Так, из 99 проверенных образцов коньяка 40 не соответствовали ГОСТу. Они содержали спирт не виноградного происхождения. Однако в Минсельхозе рассказали «Известиям», что доля фальсификата на рынке доходит до 60%.
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