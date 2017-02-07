В России начали судить за недоносительство

Первопроходцем оказался астраханский суд.

Житель Астрахани, не рассказавший правоохранителям о том, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков самой «популярной» в России террористической организации, приговорён к штрафу в 70 тысяч рублей по статье 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении».

Россиянам вменили в обязанность «стучать» на знакомых летом 2016 года, когда соответствующие поправки в законодательство были внесены по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова (так называемый пакет Яровой). Новая норма предусматривает штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до одного года. От уголовной ответственности за недоносительство освобождены лишь супруги и близкие родственники.