В России намерены ввести «похоронный полис»

В России собираются ввести систему похоронного страхования. По ней человек каждый месяц будет оплачивать полис. В случае гибели гражданина, страховщики возьмут на себя организацию похорон,- рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на ura.ru.
В Общественной палате РФ 9 ноября пройдут первые слушания по проекту о «похоронных полисах», пишет Telegram-канал Mash. По замыслу, каждый россиянин сможет купить такую страховку и, фактически, при жизни заказать себе место на кладбище.
Президент по защите прав в сфере ритуальных услуг Владимир Горелов сказал, что будет обсуждать идею на уровне министерств. «Сейчас мы эту тему будем обговаривать в министерстве строительства, когда будет формироваться новый закон о похоронном деле, — сказал Горелов. — Нужно, чтобы все общество было к этому готово. Тогда у нас уйдут черные агенты, превышение цены похорон».
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Комментарии
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Freddy_Girl31
Правильно сделал!Читать статью
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Игнат
Да крутая играЧитать статью
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Oleg
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Крот
Игра клас!Читать статью
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наташа
Ей давно пора сменить визажиста /надеюсь у неё всё наладится .Читать статью
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