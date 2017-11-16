В России намерены ввести «похоронный полис»

mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 23:46

В России намерены ввести «похоронный полис»

В России намерены ввести "похоронный полис"

В России собираются ввести систему похоронного страхования. По ней человек каждый месяц будет оплачивать полис. В случае гибели гражданина, страховщики возьмут на себя организацию похорон,- рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на ura.ru.

В Общественной палате РФ 9 ноября пройдут первые слушания по проекту о «похоронных полисах», пишет Telegram-канал Mash. По замыслу, каждый россиянин сможет купить такую страховку и, фактически, при жизни заказать себе место на кладбище.

Президент по защите прав в сфере ритуальных услуг Владимир Горелов сказал, что будет обсуждать идею на уровне министерств. «Сейчас мы эту тему будем обговаривать в министерстве строительства, когда будет формироваться новый закон о похоронном деле, — сказал Горелов. — Нужно, чтобы все общество было к этому готово. Тогда у нас уйдут черные агенты, превышение цены похорон».

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 23:46
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