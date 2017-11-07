В России появится единый алгоритм поиска пропавших детей

mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 05:45

В России появится единый алгоритм поиска пропавших детей

В России появится единый алгоритм поиска пропавших детей

В России разрабатывается единый алгоритм поиска пропавших детей и подростков, — рассказывает «Алтайская правда».

Только в нашей стране каждый год пропадает от 10 до 20 тысяч детей. Многих не находят и спустя годы.

Напомним, в Алтайском крае до сих пор не найдена Ксения Бокова из Новоалтайска. Она пропала 28 марта 2014 года, на тот момент девочке было 11 лет. Девочка шла из школы и не добралась до дома буквально 200 метров. Ее искали всем миром, спасатели исследовали каждый сантиметр речного дна.

СМИ практически ежедневно сообщают о пропавших без вести детях. К поискам подключаются волонтеры отряда «Лиза Алерт», добровольцы, сотрудники полиции, следователи и т.д. Часто детей находят. Живыми и здоровыми. Но, к сожалению, далеко не всегда.

Основная причина, считают в СКР, это отсутствие единого алгоритма, распределяющего функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий. Поэтому в Следственном комитете России состоялось межведомственное совещание по вопросам его разработки.

Участники совещания обсудили, как эта схема работает на практике и что необходимо пересмотреть, чтобы сделать ее максимально эффективной. Председатель СКР Александр Бастрыкин особо подчеркнул, что решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего должно приниматься не только после поступления соответствующих обращений или официальных уведомлений.

Поводом может стать информация из СМИ, социальных сетей и различных мессенджеров. Ведь может быть упущено время. А минуты промедления в начале поисков могут стоить жизни ребенку. Поэтому он поручил сотрудникам центрального аппарата СК России проанализировать сложившуюся на местах ситуацию со своевременностью начала розысков.

Большую помощь в поисках детей оказывают волонтеры. «Они работают не за страх, а за совесть, подчас выполняя задачи правоохранительных органов. Спасибо, что вы есть. Неравнодушные к чужой беде люди – это уже большая сила», — заметил Александр Бастрыкин.

К сожалению, во время поиска «потеряшек» в лесных массивах и труднодоступных местах не всегда хватает специально обученных людей и технических средств. В связи с этим было высказано предложение привлечь бизнес-сообщество. Также стоит использовать потенциал казачьих формирований.

В Следкоме особо подчеркивают, что главное — грамотно и четко организовать процесс розыска детей. Должна быть определена персональная ответственность всех участников розыска за выполнение своей задачи и конечный результат.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 7, 2017 05:45
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