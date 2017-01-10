В России предлагают выгонять должников на улицу

С такой инициативой выступило министерство юстиции.
Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект, по которому в счёт долгов можно продавать единственное жильё должника. Правда, для этого должны выполняться два условия: площадь жилого помещения должна вдвое превышать законодательно закреплённую норму для семьи должника, а его стоимость — двукратную цену полагающегося по этой самой социальной норме жилья. После того как квартиру или дом должника опишут и продадут, остаток денег, ушедших на погашение долгов, ему должны вернуть.
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