В России разрешат продажу шампанского ночью

Власти могут снять запрет на круглосуточную продажу алкоголя. Правда, эта мера касается только шампанского, и с временным ограничением — на новогодние праздники, — рассказывает Алтапресс.ру.

Шампанское можно будет купить с 22 часов вечера до 8 часов утра в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. С инициативой выступил парламент Ленинградской области, пишет RT. Как поясняет депутат Ленобласти Владимир Петров, эта мера поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое традиционно возрастает в праздничные дни. «В новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукцией», — пояснил парламентарий.

Петров считает, что круглосуточная продажа игристых вин в новогодние праздники благоприятно скажется на экономических и социальных последствиях для государства.

Крупнейшие отечественные производители игристых вин заверили, что шампанское в России не подорожает к Новому году, пишет «Национальная служба новостей». Виноделы говорят, что они заинтересованы сбыть напиток в сезон, «чтоб не застаивался».