В России создали эффективный препарат против рака

Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По её словам, разработан точечный препарат для блокады развития злокачественных опухолей и уже идут его клинические исследования. Он «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом» и может поступить в продажу уже через год-полтора. Пока лекарство носит рабочее название PD-1.