В России создали эффективный препарат против рака

Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По её словам, разработан точечный препарат для блокады развития злокачественных опухолей и уже идут его клинические исследования. Он «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом» и может поступить в продажу уже через год-полтора. Пока лекарство носит рабочее название PD-1.
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Валентин
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