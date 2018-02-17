В России за 10 лет на 40% сократилось потребление алкоголя

В России 13 лет подряд сокращается потребление алкоголя. Так, за последние 12 месяцев количество выпитого на одного человека в пересчете на этиловый спирт снизилось на 0,3 л — до 10 л, — пишет Алтапресс.ру со ссылкой на «Известия».

По оценкам экспертов, спад потребления алкоголя на 300 мл в этиловом спирте сопоставим с 900 г водки, 4,5 л сухого вина либо 10 л светлого пива.

По словам директора Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяны Клименко, наблюдается четкая тенденция на сокращение диагноза «алкоголизм». «За последние пять лет его ставили на 40% реже. Люди научились получать впечатления без алкоголя. Например, за счет занятий спортом, которые получили широкое распространение», — отмечает Клименко.

Динамика по сокращению количества выпитого россиянами алкоголя не противоречит данным о росте продаж спиртного в 2017 году, следует из комментария представителя Минздрава.

Если происходит рост продаж напитков в литрах и спад потребления в этиловом спирте, то это значит, что граждане больше выбирают слабые напитки. Например, легкое вино и пиво, рассказал председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов.

По данным Росстата за 2017 год, смертность от случайных отравлений алкоголем в России также сократилась: в 2016 году было 5,7 случая на 100 тыс. населения, в 2017 — только 4,6 случая. В абсолютных цифрах снижение этого показателя составило почти 1,5 тыс. — до 6,7 тыс. человек.