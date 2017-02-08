В Россию возвращается карточная система

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 10:45

В Россию возвращается карточная система

В Россию возвращается карточная система

Продовольственные карточки на мясо, рыбу и овощи появятся уже в этом году.

Об этом на встрече с депутатами Госдумы заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров</strong>. По его словам, в 2017 году должна стартовать программа продовольственной помощи малоимущим, разработанная Минпромторгом и Минфином. «Мы… обеспечиваем адресную поддержку определённым категориям граждан, которые не могут себе позволить сегодня покупать свежее охлаждённое мясо, свежую охлаждённую рыбу, свежие овощи, — объяснил министр. — Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки».

Предполагается, что нуждающимся раздадут электронные карты, на которые и станет перечисляться адресная помощь. Получатели будут обязаны в течение месяца потратить эти деньги на покупку российского продовольствия, иначе они «сгорят». 

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Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 10:45
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