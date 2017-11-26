В Томске ребенок умер после визита к стоматологу

mavit
Автор: mavit Ноябрь 26, 2017 23:45

В Томске ребенок умер после визита к стоматологу

В Томске ребенок умер после визита к стоматологу

В Томске скончался пятилетний ребенок, которому решили удалить зубы под общим наркозом, — рассказывает «Алтайская правда» со ссылкой на РИА Томск.

ЧП случилось еще 27 октября в Каргасокской районной больнице, куда мальчика привела бабушка. После общего наркоза он не проснулся и был доставлен силами санавиации в Томск.

Вечером 17 ноября мальчик умер, не приходя в сознание.Официальный представитель СУ СК по Томской области подтвердила эту информацию.

Региональный следком уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Максимальная санкция – лишение свободы до двух лет. В связи со смертью ребенка дело будет переквалифицировано. Вся необходимая документация из медицинских учреждений изъята. Идет следствие.

По словам родственников, подробного медосмотра и анализов ребенку перед общим наркозом не проводили.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 26, 2017 23:45
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