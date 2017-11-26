В Томске ребенок умер после визита к стоматологу

В Томске скончался пятилетний ребенок, которому решили удалить зубы под общим наркозом, — рассказывает «Алтайская правда» со ссылкой на РИА Томск.
ЧП случилось еще 27 октября в Каргасокской районной больнице, куда мальчика привела бабушка. После общего наркоза он не проснулся и был доставлен силами санавиации в Томск.
Вечером 17 ноября мальчик умер, не приходя в сознание.Официальный представитель СУ СК по Томской области подтвердила эту информацию.
Региональный следком уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Максимальная санкция – лишение свободы до двух лет. В связи со смертью ребенка дело будет переквалифицировано. Вся необходимая документация из медицинских учреждений изъята. Идет следствие.
По словам родственников, подробного медосмотра и анализов ребенку перед общим наркозом не проводили.
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