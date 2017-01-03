Вечером 3 января начнётся звездопад

С 21:17 жители Алтая смогут увидеть метеорный поток.

Поток Квадрантиды — ежегодный: его метеоры падают с 28 декабря по 7 января. Однако максимальной активности он достигает в ночь с 3-го на 4 января каждого года. Их скорость, говорят учёные, около 41 километра в секунду.