Великая история гемблинга: из пещер древности в виртуальный мир!

Азартные игры были, есть и будут. Это аксиома. Тезис, не требующий доказательств. Историки и археологи, вторя друг другу, сходятся в едином мнении, что азартные игры уже были популярны в Древнем Риме и Древней Греции. Что уж там, даже великий мыслитель Аристотель увлекался костями. И не просто увлекался – он детально описал способы обмана своего соперника при игре в кости, а так же не забыл рассказать и о возможных последствиях таких трюков.

Много веков азартные игры находились в достаточно странном положении: они были повсеместно любимы и популярны, однако заведения, предоставляющего услуги по игре в кости или иные игры, увы, не было… Не появлялся человек, предпринимательские способности которого позволяли бы раскрыть эту космически прибыльную (как знаем мы сейчас) идею.

Но такой человек все же появился. Рано или поздно, но это должно было случиться. И случилось это в Европе. Как говорят дошедшие до наших дней ветхие и желтые от старости документы, первые игорные заведения появились в Европе в 14 веке. В 1387 году. И вы будете не правы, если представите их себе как обшарпанные и полупустые лачуги. Разумеется, те казино отличались от современных, но давайте не забывать одну важную деталь: если сейчас в казино может сыграть каждый, то тогда эти заведения предназначались исключительно для знати. А значит, эти заведения и тогда отличались роскошью убранства и интерьера.

Да, в тех казино, в казино 14 века, все было сделано по последнему писку аристократической моды. Дамы в пышных платьях, идущие под руку со своими кавалерами, томно вздыхая, наслаждались яркими шоу и цирковыми номерами. К их услугам были предоставлены не только игровые столы, но и изобилующие деликатесами банкетные столы.

В это же самое время в глубинках Европы простой люд шумно развлекался в пыльных кабаках, танцуя на столах под звуки неумелой, но страстной игры на гитаре!

И, несмотря на то, что церковь, имевшая в те века огромную мощь, была настроена против азартных игр (мол, они – от самого дьявола, от лукавого…), эти игры все равно жили. Не мудрено: народ их любит, а бизнес приносит все больше денег. Идеально.

Такое положение вещей сохранялось вплоть до 17 века, когда азартные игры были официально узаконены. Бизнес вышел на принципиально новую высоту. Владельцам заведений хотелось еще больше золота, и они привлекали ведущих ученых (в частности, математиков) для того, чтобы те разрабатывали игры так, чтобы в них было сокрыто изначальное преимущество казино. Удивителен ли, исходя из этого, тот факт, что рулетку изобрел гениальнейший математик всех времен Блез Паскаль?

Казино становились роскошнее, ярче, богаче, лучше! И вот она современность… Еще один виток развития казино! Появление виртуальных заведений! Уму не постижимо… как за такой короткий промежуток времени человечество преодолело столь сложный путь.

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