Одним из древнейших материалов для обработки и покрытия стен является декоративная штукатурка. В Древнем Риме интерьер каждого знатного дома был оформлен именно этим отделочным материалом, но настоящую популярность он приобрел только в Италии в начале XV в.

Сейчас декоративная штукатурка не менее актуальна. Развитие технологий позволяет создавать новые виды штукатурки, экспериментировать со способами ее нанесения, имитировать различные поверхности любых оттенков.

Наиболее красивым и необычным покрытием считается венецианская штукатурка. Родилась она в эпоху Возрождения, и по сей день является самой изысканной. Основа штукатурки традиционно состоит из муки и воска. Мраморная мука, гранитная, кварцевая, малахитовая или другая смешивается с акрилом или гашеной известью, к ним добавляют цветные пигменты, а затем наносят на стену. После этого специальным составом или воском выполняется отделочный слой. В наше время штукатурку нет необходимости смешивать самостоятельно, т.к. легко можно купить декоративную штукатурку в Минске и краски уже в готовом виде. Вам не надо заниматься отбором кросок, думать нужна ли краска по бетону или металлу.

Главное требование для получения идеального результата – правильная технология выполнения венецианской штукатурки. Этот процесс состоит из последовательного нанесения слоев, их выравнивания и заглаживания. Как правило, требуется от 3 до 10 нанесений, которые выполняются пятнообразными неравномерными мазками для достижения определенного визуального эффекта. С такой задачей может справиться только профессиональный штукатур.

Этот трудоемкий процесс необходим, чтобы добиться игры света. За счет многослойности и правильного нанесения создается эффект свечения изнутри благодаря тому, что свет попадает на слои под разными углами. Однако такое покрытие можно использовать только для декора внутренних поверхностей: ненастная погода и перепады температуры испортят его внешний вид.

Сам материал и его нанесение стоят отнюдь не дешево. Но результат оправдывает все затраты. Венецианская штукатурка преображает помещение, делает его роскошным и величественным. Стены с такой отделкой часто рекомендуют декорировать фресками, чтобы подчеркнуть великолепие и шик интерьера. Этот элемент декора никогда не выходит из моды и служит украшением любого помещения. Как и штукатурку, купить фрески в Минске не составляет труда — рекомендуем на сайте www.salon-decor.by.