Ветеранам труда на Алтае поставили заслон

Теперь это звание, а значит, и доплату с льготами за него станет получить сложнее.

Это следует из поправок в краевое законодательство, о которых на заседании общественной палаты рассказала начальник отдела социальных выплат управления соцзащиты по Бийску и Бийскому району Наталья Крайнова.

Теперь нужно не просто иметь стаж в 35 — 40 лет и награды федерального (для звания «ветеран труда») или регионального (для звания «ветеран труда Алтайского края») уровня, но и проработать 15 — 20 лет в одной отрасли или на территории региона. При этом, например, почётные грамоты муниципального уровня, кроме советских, основанием для «ветеранства» больше не являются. А именно «муниципальных» ветеранов труда на учёте в соцзащите как раз больше половины, отметила Наталья Крайнова, и по новым критериям они теперь «не пройдут».

Сегодня в Бийске живут 23 тысячи ветеранов труда, то есть это почётное звание носит каждый десятый бийчанин.