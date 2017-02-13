Ветеранам труда на Алтае поставили заслон

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 21:45

Ветеранам труда на Алтае поставили заслон

Ветеранам труда на Алтае поставили заслон

Теперь это звание, а значит, и доплату с льготами за него станет получить сложнее.

Это следует из поправок в краевое законодательство, о которых на заседании общественной палаты рассказала начальник отдела социальных выплат управления соцзащиты по Бийску и Бийскому району Наталья Крайнова.

Теперь нужно не просто иметь стаж в 35 — 40 лет и награды федерального (для звания «ветеран труда») или регионального (для звания «ветеран труда Алтайского края») уровня, но и проработать 15 — 20 лет в одной отрасли или на территории региона. При этом, например, почётные грамоты муниципального уровня, кроме советских, основанием для «ветеранства» больше не являются. А именно «муниципальных» ветеранов труда на учёте в соцзащите как раз больше половины, отметила Наталья Крайнова, и по новым критериям они теперь «не пройдут».

Сегодня в Бийске живут 23 тысячи ветеранов труда, то есть это почётное звание носит каждый десятый бийчанин.

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Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 21:45
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